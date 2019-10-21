Программы реабилитации воинов АТО и ООС помогут разработать хорватские специалисты

В Украине планируют создать совместную с хорватскими специалистами платформу, разработать совместные программы, направленные на реинтеграцию и реабилитацию ветеранов АТО и ООС. Об этом шла речь во время встречи Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Хорватии в Украине Аниция Джамич, сообщает пресс-служба ведомства.

«Меня интересует, как хорватские врачи могут приобщиться к работе украинских коллег, возможно, поделиться собственным опытом. Также мы могли бы быть полезными своим опытом учебных программ для тех, кто работает с ветеранами и их семьями», – отметила Посол Хорватии Аниций Джамич.

Она также предложила провести в будущем встречу Оксаны Коляды с Министром по делам ветеранов Хорватии и обсудить пути помощи украинским ветеранам в процессе их адаптации к гражданской активной жизни.

Руководительница Минветеранов Украины поблагодарила госпожа Послу и рассказала, что разрабатывая законопроект и программы для ветеранов, наше ведомство часто опирается на опыт именно Хорватии.

«Принципы поддержки бизнеса ветеранов, их трудоустройства и самозанятости мы во многом наследовали именно от вас. Система льготного кредитования для ветеранского бизнеса, поддержка и приоритетность их производства, которые мы хотим ввести, были заимствованы также у Хорватии», – рассказала Оксана Коляда.

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