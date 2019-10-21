Готовим гастроли Большого Московского цирка в «ДНР», – Запашный

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского (БМГЦ) планирует свои гастроли в «ДНР». Об этом в интервью «республиканской» газете заявил генеральный директор БМГЦ Эдгард Запашный во время посещения Донецка.

«Сейчас мы ведем переговоры с министерством культуры ДНР о полноценных гастролях Большого Московского цирка и наших с братом в том числе в Донецкой народной республике. По этому вопросу есть уже ряд договоренностей и понимание того, что еще нужно сделать, чтобы эти гастроли состоялись», – сказал Запашный.

Он также добавил, что артисты с неподконтрольной и подконтрольной украинским властям территории Украины на постоянной основе принимают участие в шоу БМГЦ.

Эдгард Запашный напомнил, что несколько лет они с братом (Аскольдом Запашным) оказывают помощь и Донецкому, и Луганскому циркам. В частности, помогали делать ремонт фойе Луганского цирка после попадания снаряда, привозили оборудование для манежа и реквизит в Донецк.

В этот раз на 50-летие донецкого цирка «Космос» Запашный подарил 150 цирковых костюмов.

Как сообщалось ранее, здание цирка «Космос» в Донецке построено по типовому проекту, в итоге, аналогичные «близнецы» находятся еще в 10-ти городах Украины и России. В довоенное время реконструкция здания цирка была запланирована на 2015-2016 годы, но приход «ДНР» нарушил планы. При «республике» здание также не ремонтировали, и оно продолжает понемногу приходить в упадок.

Дончане отмечают, что при их низких зарплатах посещение цирка всей семьей обходится дорого. Семье из троих человек посещение «Космоса» обходится в 1 200 руб. (492 грн).

У донецкого цирка нет своей труппы, поэтому он рассчитан только на гастрольных артистов. После 2014 года в Донецк приезжают второстепенные труппы из России. Часть артистов РФ отказываются ехать в «ДНР» из-за угрозы санкций, есть и те, кто приезжает, но просит не афишировать свои выступления.

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