В «ДНР» рассказали о высокой цене поездки поездом в Россию

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области идет подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с городами России. Об этом сегодня, 21 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Но уже на данный момент руководитель ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий заявил, что билеты будут стоить дороже, чем в РФ. «Из Ростова билеты на плацкарт по территории России в среднем стоят 2 500-3 000 рублей (980-1176, по местному курсу на сегодня, 21 октября,– ред.). Цена билета зависит от категорийности поезда. Поэтому у нас будет дороже минимум на треть», – сказал Кабацкий.

При этом он также напомнил, что на сегодняшний день в «ДНР» отсутствует подвижной состав для российских железных дорог, но, после согласования всех этапов, планируется закупить пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России.

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