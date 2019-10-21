Открытая тренировка «Шахтера» перед матчем с «Динамо» Загреб (Фото)

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» встречается с загребским «Динамо». Сегодня утром, 21 октября, «горняки» провели заключительную сессию перед матчем с хорватами, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«По регламенту УЕФА первые 15 минут занятие было открыто для СМИ. Представители массмедиа получили возможность запечатлеть кадры подготовки "Шахтера" к важнейшему поединку. Часовая тренировка включала игровые упражнения и работу с мячами. В общую группу вернулся Исмаили, и к встрече с "Динамо" (Загреб) "оранжево-черные" подходят без кадровых потерь. Вечером команда вылетит в Харьков», – рассказали в пресс-службе.

Матч «Шахтер» – «Динамо» (Загреб) состоится 22 октября на ОСК «Металлист». Начало в 19:55.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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