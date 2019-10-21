Бархатный сезон на Славкурорте: В озерах до сих пор купаются (70 фото)

Парк Славянского курорта (Славянск, Донецкая обл.) в «бабье лето» превратился в большую красочную фотозону. Сюда с удовольствием приезжают и жители, и гости города, отдохнуть от будней, полюбоваться осенними пейзажами, и даже искупаться в соляных озерах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», и эти выходные дни не стали исключением.

С самого утра на Славкурорт потянулись отдыхающие. Кто просто неспешно прогуляться и подышать свежим воздухом, а кто посидеть на лавочках или устроить пикник. Многие совершают велосипедные и пешие прогулки через парк в сосновый лес. И обязательно делают фотографии на память.

Купальный сезон на озерах Славкурорта длится практически круглогодично. Купаются и ранней весной, и зимой. Тем более находятся желающие, которые в теплые осенние дни не упускают возможности поплавать в целебном соленом озере и поиграть в пляжный волейбол на прогретом песке.

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