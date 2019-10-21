В Украине ожидаются Канзас и Бризбен: Для кого опасны новые штаммы гриппа (Инфографика)

В Украине традиционно в октябре начинается эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. В этом году будут наиболее активны 4 штамма гриппа. Все они носят называния городов, где были зарегистрированы впервые – Канзас (США), Бризбен (Австралия), Колорадо (США), Пхукет (Таиланд). Среди них два новых. О том, для кого новые штаммы гриппа особенно опасны и как уберечься от заболевания, рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает «Слово і Діло».

Так, по расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии мира будут циркулировать четыре вируса гриппа. Вирусы гриппа типа A: Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas / 14/2017 (H3N2). Вирусы гриппа типа B: Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87), Phuket / 3073/2013 (линия В / Yamagata / 16/88).

В Украине ожидают два новых штамма гриппа – типа А-Канзас (H3N2) и, возможно, новый штамм А-Бризбен (Н1N1). Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но менее вероятны – это В-Колорадо и В-Пхукет. Последний не впервые циркулирует в Украине, поэтому у тех, кто уже переболел, иммунитет к нему есть.

По словам Аллы Мироненко, наиболее опасен для людей трудоспособного возраста штамм Бризбен. Люди с хроническими заболеваниями также могут страдать от осложнений при заболевании этим гриппом.

Она отметила, что штамм Канзас более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте от 65 лет и старше.

Не только врачам важно знать, какие именно штаммы вируса будут циркулировать во время эпидемического сезона. Это важно для профилактики гриппа, особенно при выборе вакцины от болезни. Ведь ежегодно штаммы гриппа или сменяют друг друга, или мутируют. Профилактическая вакцинация дает иммунитет против определенных штаммов гриппа, а не от болезни в целом. Поэтому важно делать прививки вакцинами, которые включают защиту от прогнозируемых, в том числе и новых, штаммов.

Инфографика: «Слово і Діло»

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