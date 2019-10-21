Луганщина получила дополнительную субвенцию на жилье для воинов-ВПЛ

Луганщина получила дополнительную субвенцию на жилье для воинов-ВПЛ

21.10.19 20:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине местные бюджеты получили дополнительную субвенцию на выплату денежной компенсации для обеспечения жильем переселенцев, которые защищали суверенитет Украины. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Для Луганской области из государственного бюджета дополнительно выделена субвенция в размере 6 822,719 тыс. грн на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что субвенция будет направлена:

  • в Новоайдарскую райгосадминистрацию – 1 133 232 грн;
  • Новопсковскую райгосадминистрацию – 980 937 грн;
  • Марковскую райгосадминистрацию – 961 703 грн;
  • Старобельскую райгосадминистрацию – 827 458 грн;
  • Лисичанский городской совет – 2 919 389 грн.

Также, отмечается, что за эти средства 8 семей смогут приобрести жилье в любом населенном пункте Украины.

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