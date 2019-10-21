Луганщина получила дополнительную субвенцию на жилье для воинов-ВПЛ

На Луганщине местные бюджеты получили дополнительную субвенцию на выплату денежной компенсации для обеспечения жильем переселенцев, которые защищали суверенитет Украины. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Для Луганской области из государственного бюджета дополнительно выделена субвенция в размере 6 822,719 тыс. грн на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что субвенция будет направлена:

в Новоайдарскую райгосадминистрацию – 1 133 232 грн;

Новопсковскую райгосадминистрацию – 980 937 грн;

Марковскую райгосадминистрацию – 961 703 грн;

Старобельскую райгосадминистрацию – 827 458 грн;

Лисичанский городской совет – 2 919 389 грн.

Также, отмечается, что за эти средства 8 семей смогут приобрести жилье в любом населенном пункте Украины.

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