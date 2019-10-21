Восстановление моста: Что происходит у Станицы Луганской (Фото)

Сегодня, 21 октября, строители продолжили восстанавливать разрушенный мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, после обследования территории возле моста пиротехниками, работники ООО «Укртрансмост» продолжили восстановительные работы сооружения. В работах была задействована специальная техника: автокран, грузовой автомобиль, компрессор и автовышка.

По информации пресс-службы, в течение дня строители укрепляли опору № 7, разрезали металлические остатки разрушенного пролета моста, подготавливали металлическую конструкцию к креплению пролета моста.

После полудня была завезена арматура для металлического каркаса опоры № 9. С помощью автокрана она была разгружена. Также начаты работы по формированию металлического каркаса опоры № 9 для дальнейшей заливки бетоном.

Работники ГП «Станично-Луганский автодор» продолжили работы по очистке левой обочины дороги от веток и мусора.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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