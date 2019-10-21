Через КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей: Что изменилось за время ремонта моста (Фото)

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» за последние несколько недель увеличился поток людей. За сутки этот КПВВ проходит около 10 тыс. человек. Об этом рассказал пограничник Олег Копылов.

По его словам, в последнее время люди стали улыбчивее и вежливее. «В целом люди довольны перемещением через линию разграничения. За последние несколько недель пограничниками Лисичанского отряда наблюдается увеличение пассажиропотока в среднем на 1-1,5 тысячи лиц», – сказал Копылов.

Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, работы по восстановлению разрушенного моста идут по графику. Достроить мост обещают через 5 недель.

Ранее жители Луганщины весь путь преодолевали пешком. Теперь половину пути людей везут – от остановки до остановки здесь курсируют два автобуса по расписанию каждые 5 минут. Но люди все равно берут штурмом каждый автобус. По словам водителя Владимира, приходится утихомиривать ссоры пассажиров и автобус после них ремонтировать. «Ломают, двери ломают. Ремонтируем – они снова ломают», – сказал он.

Автобус подвозит людей почти к блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ). Дальше люди идут пешком во временно неподконтрольный украинской власти Луганск по деревянному временному мосту, который построили здесь месяц назад. «Хороший мост сделали, отлично. Стало лучше ходить, спасибо», – говорит женщина.

Под ним строят основной стационарный мост. За работой украинских строителей постоянно наблюдают члены НВФ. Недоверие здесь присутствует с обеих сторон. Каждое утро перед началом работы строителей на площадку спускаются пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и проверяют не оставили ли за ночь члены НВФ растяжки или самодельные взрывные предметы.

За последнее время на КПВВ произошел ряд изменений. Например, дорога здесь, ведущая на неподконтрольную территорию, такая, что жители столицы позавидовали бы – ровная, а толщина асфальта 10 см.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ. Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобили. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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