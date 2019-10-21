Сергей Сивохо займется вопросам реинтеграции Донбасса в должности советника секретаря СНБО

Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. Об этом он сегодня, 21 октября, сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в новой должности будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. «Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов невероятное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу», – написал Сивохо.

Как напоминают СМИ, Сергей Сивохо украинский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний, в том числе и в «Квартал 95». На парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от «Слуги народа» в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

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