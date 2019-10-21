Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продлил срок проведения инвентаризации пенсионных дел до конца 2019 года. Соответствующее постановление правления ПФУ № 13-1 от 19 августа 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало 15 октября 2019 года. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает «ЛІГА. Закон».

В частности, правление ПФУ поручило начальникам главных управлений Фонда в областях, городе Киеве обеспечить проведение инвентаризации пенсионных дел получателей пенсий (ежемесячного пожизненного денежного обеспечения) в срок до 31 декабря 2019 года (кроме пенсионных дел внутренне перемещенных лиц). Действующей редакцией документа предусмотрен срок 31 августа 2019 года. Один экземпляр акта инвентаризации они должны предоставить Пенсионному фонду в срок до 1 февраля 2020 года (в действующей редакции – до 1 октября 2019 года).

В настоящее время действует Порядок проведения в 2018-2019 годах инвентаризации пенсионных дел. Он определяет механизм проведения инвентаризации пенсионных дел получателей пенсий (ежемесячного пожизненного денежного обеспечения), формирования электронных пенсионных дел, а также оформления результатов инвентаризации.

Инвентаризацию проводят для:

обеспечения контроля за проведением пенсионных и прочих выплат, осуществляемых ПФУ;

проверки комплектности документов пенсионного дела и соответствия назначенных/пересчитанных пенсий действующему законодательству;

определения качественного состояния формирования и обработки документов, на основании которых назначена пенсия, определен ее размер и осуществляется выплата;

согласования данных, полученных в результате проведения инвентаризации, с информацией, которая хранится в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, и т. п.

Пенсионные дела, по результатам инвентаризации которых не выявлены нарушения и расхождения, по списку передаются для сканирования и формирования электронных пенсионных дел.

Инвентаризацию пенсионных дел, находящихся на аннексированных территориях АР Крым, г. Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, проведут в течение года после непосредственного доступа к ним рабочей инвентаризационной комиссии органа ПФУ.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. Также сообщалось, что во всех регионах Украины в сентябре текущего года ПФУ создаст подразделения ретроконверсии пенсионных дел. В Донецкой области подлежат оцифровке около 1 миллиона пенсионных дел.

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