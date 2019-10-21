Тройное убийство на Донетчине: Верховный Суд отменил слишком мягкий приговор злоумышленнику

Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры Донецкой области об отмене слишком мягкого приговора убийце трех шахтеров в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда отменил приговор Донецкого апелляционного суда, которым 29-летний мужчина осужден по ч.ч. 2, 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц и соединенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и п.п. 1, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточняется, суд апелляционной инстанции согласился с выводами Димитровского городского суда Донецкой области, которым признано доказанным, что 20 февраля 2013 года в Красноармейске (ныне – Покровск) мужчина вместе с 23-летним знакомым украли автомобиль «ВАЗ-21011», на котором 20 мая этого же года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехали в автогаражный кооператива «Южный».

Во время кражи автомобиля «Toyota Avensis», стоимостью более 137 тыс. грн, злоумышленники застрелили из пистолетов с глушителями 45-летнего владельца авто и еще двух мужчин – 24 и 42 лет, которые неожиданно приехали в гараж, когда преступники пытались спрятать тело убитого в багажнике. Все погибшие были работниками шахты.

«Затянув трупы в помещение гаража, злоумышленники скрылись с места преступления на указанных автомобилях. Один из убийц был задержан через несколько дней, другой экстрадирован из Российской Федерации, куда он уехал к родственникам сразу после совершения тройного убийства», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Апелляционный суд оставил без удовлетворения доводы апелляционной жалобы прокурора о необходимости назначения обвиняемому окончательного наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества – это в том числе и стало основанием для подачи прокуратурой кассационной жалобы.

Рассмотрев жалобу, коллегия судей Верховного Суда отменила приговор Донецкого апелляционного суда и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

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