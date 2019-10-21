Проникли в дом, избили и связали: На Донетчине двое бездомных напали на пенсионера

В Волновахе (Донецкая обл.) арестованы двое бездомных, подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, следствием установлено, что в ночь на 10 октября 43-летний и 53-летний мужчины без определенного места жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом, где жил 79-летний пенсионер. «Злоумышленники избили и связали пожилого мужчину, а потом забрали его мобильный телефон, продукты питания и денежные средства в сумме 160 грн, после чего скрылись с места преступления», – говорится в сообщении.

Лежащего на полу связанного и избитого отца нашла дочь, которая утром пришла его навестить. С множественными убойными ранами головы, лица, грудной клетки и рваной раной пальца пенсионера доставили в травматологическое отделение Волновахской районной больницы, где он до сих пор находится на стационарном лечении.

«Дерзкие бездомные были задержаны через 12 часов после преступления. По ходатайствам Волновахской местной прокуратуры двум лицам, подозреваемым в совершении жестокого разбойного нападения на пожилого человека, избраны судом меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», – рассказали в прокуратуре.

Обоим сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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