В России заявили, что никаких подвижек по «Нормандскому саммиту» нет

Особого продвижения по подготовке саммита в «Нормандском формате» не наблюдается. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, пишет российский «ТАСС».

«Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров "Нормандского формата" между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске. Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется», – сказал он.

В целом, по его словам, в ситуации с урегулированием на востоке Украины «много сейчас непонятного». «Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы (Дарки Олифрер, – ред.) по итогам работы Контактной группы, плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», – добавил Ушаков.

Говоря о нацеленности на проведение саммита в «Нормандском формате», Ушаков в очередной раз напомнил позицию России. «Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положения комплексного плана», – заявил Ушаков.

Он добавил, что Москва готова провести саммит, но нужно его тщательно подготовить. «В частности, в ходе беседы Путина с (канцлером ФРГ Ангелой, – ред.) Меркель лидеры условились еще раз дать поручение и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться состыковать и согласовать позиции», – заключил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит в Нормандском формате может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.

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