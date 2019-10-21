Трое суток без воды: В Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию

В Лисичанске (Луганская обл.) введена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Такое решение сегодня, 21 октября, приняла профильная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

«Главный вопрос повестки дня – возникновение чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП "Лисичанскводоканал", которая возникла вследствие полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение" с 13:30 18 октября 2019», – говорится в сообщении.

Как сообщил главный инженер ЛКСП «Лисичанскводоканал» Виктор Францов, на сегодня ситуация достаточно критическая, платить деньги ООО «ЛЭО» у коммунального предприятия нет возможности.

Так, комиссией было принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, что наносит ущерб населению, а также экологическому и эпидемиологическому состоянию и имуществу громады, к президенту Украины, премьер-министру, народному депутату, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области. «А руководителю ЛКСП "Лисичанскводоканал" поручено принять меры по оплате задолженности за потребленную электроэнергию ООО "Энера Схид" и ООО "Луганское энергетическое объединение" согласно договоренностям», – уточняется в сообщении.

Также, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено:

внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений;

внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

Как сообщалось ранее, жителям Лисичанска, Приволья и Новодружеска, оставшихся без централизованного водоснабжения из-за задолженности за электроэнергию, подвозят техническую воду.

Напомним, в августе и в сентябре в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители по трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточивали объекты водоканала из-за долгов.

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