Жилье для переселенцев: Юрист проанализировала госпрограммы и инициативы в Украине

В Украине, как ни прискорбно это констатировать, вопрос обеспечения переселенцев за счет государственных программ и инициатив до сих пор остается нерешенным. А недостаточный уровень доступа к качественному жилью имеет непосредственное влияние на тенденции к перемещению и случаи возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса или в зону ведения боевых действий. К такому выводу пришла координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) при общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Наталья Кожина, передает пресс-служба организации.

Юрист проанализировала, насколько сегодня являются эффективными жилищные программы и государственные инициативы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Так, Стратегией интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 15 ноября 2017 года №909-р, было предусмотрено упрощение процедуры реализации и защиты имущественных прав ВПЛ. Для достижения упрощения процедуры реализации необходимо было:

внести соответствующие изменения в национальное законодательство с целью предоставления приоритетного права ВПЛ получать социальное и временное жилье;

применить кредитно-финансовый механизм для обеспечения ВПЛ постоянным и доступным жильем;

внедрить механизм уменьшения налоговых ставок и/или освобождения от налогообложения для операций по предоставлению в аренду физическими лицами жилья для ВПЛ;

создать надлежащие условия для предоставления бесплатной правовой помощи ВПЛ и членам принимающих территориальных громад в процессе заключения договоров аренды жилья, а также информирование населения о преимуществах заключения таких договоров.

«Однако, проанализировав механизмы обеспечения жильем ВПЛ, можно сделать вывод, что только небольшое количество ВПЛ были обеспечены жильем, остальные находятся в ожидании. Жилищные условия в местах компактного проживания так и остались в основном неудовлетворительными, а срок эксплуатации помещений в транзитных городках в некоторых городах закончился, жилые блоки требуют капитального ремонта. Большинство из них не приспособлены к специфическим потребностям переселенцев (в том числе детей и людей с инвалидностью)», – отмечает Наталья Кожина.

Что касается возможности получить и самостоятельно оплатить кредит на приобретение собственного жилья по программе «Доступное жилье», то, по информации правозащитницы, она есть у достаточно малой части ВПЛ. По мнению Кожиной, решением в этой ситуации стала бы выплата от государства компенсации ВПЛ за разрушенное или оставленное на неподконтрольной украинской власти территории, которую можно было бы направить на уплату оставшейся стоимости нового жилья. К тому же это, в свою очередь, положительно сказалось бы и на оживлении строительной и других отраслей производства, торговли, принесло бы дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты.

«Особенно возмутительным кажется ситуация с назначением и выплатой денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО / ООС», – акцентирует правозащитница.

Она отмечает, что предложенный государством механизм был воспринят как «реальная возможность для пострадавших от войны и воевавших лиц решить жилищную проблему и свидетельствовал о признании их заслуг перед страной». Между тем, в течение первого года действия постановления, лишь единицы получили такую ​​компенсацию. По состоянию на 21.10.2019 года в Днепре в очереди находится 80 таких лиц, а общая сумма выплаты компенсации составляет 90 млн грн. К концу года соответствующую выплату из госбюджета получат только 3 семьи.

Также, по информации Кожиной, нерабочим оказался и механизм обеспечения ВПЛ социальным жильем. «За годы независимости в стране социальное жилье почти не строилось, а фонды формировались в основном за счет общежитий и выморочного наследства. Учитывая тот факт, что первоочередным правом на такое жилье также пользуются многодетные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью, участники боевых действий, для ВПЛ рассчитывать на более или менее быстрое обеспечение социальным жильем за счет увеличения ассигнований из местных бюджетов на строительство не приходится», – объясняет она.

Не так просто и с получением средств на строительство в сельской местности. Желающие воспользоваться такой возможностью должны самостоятельно найти свободный (бесхозный!) дом или участок под строительство, заручиться поддержкой сельского совета, иметь финансовую состоятельность платить в дальнейшем кредитные обязательства и работать в сельской местности. «Но, не имея соответствующей специальности, сложно найти высоко оплачиваемую работу в селе, да и не все имеют талант получить новую, востребованную в сельской местности специальность, а это залог способности возвратить кредит и устроить собственный быт», – резюмировала Наталья Кожина.

Напомним, условия проживания внутренних переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, и не выдерживают критики по сравнению с домами для компактного проживания ВПЛ не только в Западной Европе, но и в государствах Балкан, переживших военные действия.

Как сообщалось ранее, в Украине за 2 года по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей ВПЛ, а это 1 150 граждан.

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