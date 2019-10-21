Геращенко: «Формула Штайнмайера» накануне «Нормандского формата» – это новое «Дебальцево» для Зеленского

При обсуждении любых формул в рамках Минских соглашений главным пунктом должно оставаться выполнение блока по безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола на тему: «"Формула Штайнмайера" и Минский протокол: возможности урегулирования конфликта на Донбассе» сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

Она напомнила, что Минские соглашения были подписаны в тяжелое для Украины время, когда страна на фронте теряла очень много своих защитников, и такими обострениями накануне переговоров Путин поднимал ставки, чтобы Украина вместе с европейскими партнерами оказывалась в сложной ситуации. «По моему глубокому убеждению, подписание так называемой "формулы Штайнмаера" накануне "Нормандского формата" – это новое "Дебальцево", только теперь уже для президента Зеленского, которое серьезно ослабляет позиции Украины и поднимает ставки, принуждает только украинскую сторону нести ответственность за выполнение этого политического блока», – считает Геращенко.

«Не открою большой тайны, что во время работы минских групп и "Нормандского формата" обговаривались разные планы и формулы: Мореля, Сайдика, Штайнмайера как имплиментация тех или иных пунктов Минских соглашения, но никогда украинская сторона никаких подписей под этими документами. И вторая, очень важная вещь, всегда эти формулы, планы, идеи обговаривались исключительно в пакете с картой безопасности, когда пошагово обговаривалось как должна быть выполнена ключевая позиция – по безопасности, к которой относится не просто прекращение огня на неделю, а вывод российской техники с украинской территории, и вопрос границы. В этом контексте меня очень беспокоит, что мы видим исключительно обсуждение политического блока, который возлагает ответственность только на украинскую сторону, и по сути выводит Россию от любой ответственности, потому что блок по безопасности не обговаривается», – сказала Геращенко.

Так же ее беспокоит факт того, что власть сегодня не говорит в один голос. Разные спикеры по-разному рассказывают о реализации договоренностей. При этом важно понимать о невозможность договориться с Путиным. «Не надо никогда подыгрывать Путину. Все президенты проходили такой кризис, что вот я гениальный, я наилучший дипломат, я договорюсь с Путиным, но с ним не договориться. А разговаривать с ним нужно только с позиции силы. И когда мы видим, как власть сегодня подыгрывает ему, к примеру, ни разу не заявив, что по Минсими договоренностям Дебальцево должно относиться к подконтрольной Украине территории. При разведении сил не вспоминается о КПВВ "Золотое"», – отметила народный депутат.

По ее словам, также в Минских соглашениях не было пункта о разведении сил и средства по всей линии фронта, а был только о разведении тяжелого вооружения. Геращенко также напомнила, что министр обороны не дал ответа на вопрос, во сколько обойдется строительство новых позиции для ВСУ и насколько это безопасно для жителей, которые окажутся в серой зоне.

Она также напомнила, что очень важно все инициативы обсуждать в Раде, и отметила важность создания временной комиссии по реинтеграции Донбасса.

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