САП признает собственные манипуляции в деле «Роттердам+», – адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) признает манипуляции с экспертизами по делу «Роттердам+» с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы. Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль в интервью «Главкому».

«Во взаимоотношениях в САП с экспертными учреждениями, орган обвинения пытался всеми средствами, меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков. На сегодня подтвержден факт, что САП получила минимум три, я подчеркиваю, три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение», – сообщила адвокат.

Она также отметила, что прокурор САП не возражает против наличия других исследований в уголовном производстве. И непосредственно на одном из судебных заседаний отметил, что орган досудебного расследования сам может выбирать, что предоставлять судье, а что нет. «То есть следствие получило минимум три экспертных заключения, подтверждающие ошибочность подозрений, и проигнорировало их», –- подчеркнула Дрыгваль.

Адвока пояснила, что когда следователем стало понятно, что объективные экспертизы не дают желаемого результата, они прибегли к махинации. Причем этот факт также признается стороной обвинения.

«Была проведена чрезвычайная махинация. Прокурор САП обратился к научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ, но не предоставил эксперту первичные документы для проведения полноценного экспертного исследования, как этого требует закон и инструкция. Специалисты НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, – ред.) разработали собственные справки, в которых посчитали так называемые убытки, причиненные формулой "Роттердам+", и предоставили их эксперту СБУ с целью подтверждения арифметических расчетов. И на этом моменте обращаю внимание: экспертом СБУ не были применены специальные знания в области экономики, что противоречит понятию судебной экспертизы как таковой. То есть, одно силовое ведомство написало "темник" с уже готовыми расчетами другому, и унесло так сказать в "соседний кабинет". Собственно, как раз таким образом была сформулирована "экспертиза", на которой и построено обвинение. И здесь я снова подчеркиваю – сторона обвинения признает эти факты», – пояснила адвокат.

Она сообщила, что сторона защиты требует вызвать в суд эксперта СБУ для дачи показаний, чтобы пролить еще больше света на эту «двухходовку» по созданию нужной экспертизы. И отметила, что в настоящее время ни суд, ни сторона защиты так и не получили доказательства, на которые ссылается орган досудебного расследования в качестве обоснования подозрения, а в материалах уголовного производства отсутствуют экспертные исследования по вопросам правильности «формулы Р +», обоснованности включения в цену энергетического угля расходов на фрахт, перевалку и доставку, на незаконности которого настаивает САП.

«Возникает вполне логичный вопрос: на каких основаниях САП и НАБУ пришли к данному заключению? Экспертиза, имеющаяся в материалах уголовного производства, представленная суду в подтверждение обоснованности подозрения сформулирована таким образом, что ею уже презюмируется (!) незаконность формулы, на основании которой рассчитывалась прогнозируемая оптовая цена на электрическую энергию. Что стало основанием для расчета миллиардных убытков якобы причиненных потребителям электрической энергии», – констатировала Дрыгваль.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам+» местью Коломойского. «По моему мнению, все дело – это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, что он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не являются модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы», – заявил Вовк.

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