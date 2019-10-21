На Луганщине сельские амбулатории получили новые автомобили (Фото)

Сегодня, 21 октября, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий вручил 13 ключей от автомобилей для сельских амбулаторий. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, новые автомобили должны улучшить ситуацию с первичным медицинским звеном в сельской местности. «Эти автомобили должны стать мощным фундаментом во внедрении реформы в первичном звене сельской медицины Луганщины», – заявил глава области.

Всего 7 автомобилей Reno Duster приобретено для сельских амбулаторий, которые планируется построить в 2019 году, еще 6 – для дооснащения существующих сельских амбулаторий.

Так, автомобили были закуплены для:

Леснополянськой амбулатории (Марковский район);

Песковской и Донцевской врачебных амбулаторий (Новопсковский район);

Подгоровской амбулатории (Старобельский район);

Великочерниговской амбулатории (Станично-Луганский район);

Новолимаровской и Евсугской амбулаторий (Беловодский район);

Лозно-Александровской и Белокуракинской амбулаторий (Краснодонский район);

Варваровской амбулатории (Кременский район);

Новоахтырской амбулатории (Новоайдарский район);

Белогоровской амбулатории (Попаснянский район);

Миловатской амбулатории (Сватовский район).

По информации пресс-службы, общая стоимость приобретенных автомобилей составила 5 млн 930 тыс. грн из расчета 456 тыс. грн за автомобиль.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: