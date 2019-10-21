На Луганщине сельские амбулатории получили новые автомобили (Фото)

Сегодня, 21 октября, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий вручил 13 ключей от автомобилей для сельских амбулаторий. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.
По его словам, новые автомобили должны улучшить ситуацию с первичным медицинским звеном в сельской местности. «Эти автомобили должны стать мощным фундаментом во внедрении реформы в первичном звене сельской медицины Луганщины», – заявил глава области.
Всего 7 автомобилей Reno Duster приобретено для сельских амбулаторий, которые планируется построить в 2019 году, еще 6 – для дооснащения существующих сельских амбулаторий.
Так, автомобили были закуплены для:
- Леснополянськой амбулатории (Марковский район);
- Песковской и Донцевской врачебных амбулаторий (Новопсковский район);
- Подгоровской амбулатории (Старобельский район);
- Великочерниговской амбулатории (Станично-Луганский район);
- Новолимаровской и Евсугской амбулаторий (Беловодский район);
- Лозно-Александровской и Белокуракинской амбулаторий (Краснодонский район);
- Варваровской амбулатории (Кременский район);
- Новоахтырской амбулатории (Новоайдарский район);
- Белогоровской амбулатории (Попаснянский район);
- Миловатской амбулатории (Сватовский район).
По информации пресс-службы, общая стоимость приобретенных автомобилей составила 5 млн 930 тыс. грн из расчета 456 тыс. грн за автомобиль.
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