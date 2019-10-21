В Покровском районе полиция пресекла вырубку леса

Открыто уголовное производство против трех жителей Мирнограда (до переименования – Димитров, Донецкая обл.), которые занимались вырубкой леса в селе Ровное (Покровского района). Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

Злоумышленники были разоблачены в момент транспортировки уже спиленных ими деревьев. Вещественные доказательства изъяты. «В минувшую субботу сотрудники группы реагирования патрульной полиции Мирноградского отделения остановили для проверки автомобиль Газель, который был загружен спиленными деревьями. Нарушителями оказались двое жителей Мирнограда, 22 и 19 лет. Во время выяснения обстоятельств, правоохранители установили, что молодые люди пилили деревья в лесополосе вблизи с. Ровно Покровского района и планировали, использовать их для собственных нужд», – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия.

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