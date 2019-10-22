Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за 5 лет: В Урзуфе уже готовятся к новому сезону

В середине осени подходит к концу курортный сезон на Азовском море. В 2019 году его уже называют самым удачным за последние пять лет – с начала боевых действий, пишет «Сегодня.ua».

Так, в курортном селе Урзуф (Мангушский р-н, Донецкая обл.) сейчас живет около 4 тыс. жителей, и почти все они существуют за счет туристов. На пляжах, где еще не так давно было полно людей, теперь никого. А сезонные предприниматели уже начали подготовку к следующему сезону отпусков.

Урзуф – самый популярный морской курорт в Донецкой области. Даже не в сезон здесь работает десяток магазинов, аптеки, школа и садик. Однако найти работу, кроме сезонной, – сверхсложная задача.

Житель Урзуфа Игорь Ломакин, как и большинство его земляков, летом сдает номер отдыхающим. Следующие 9 месяцев собирается жить на то, что заработал летом. «Посмотрим, какие сейчас будут тарифы. Если будут нормальные, то значит, что-то останется. А с остатка весной что-то начинаем уже благоустраивать для встречи новых людей, которые должны летом приехать», – сказал он.

А некоторые предприниматели уже начали ремонт и уборку. «Мы уже все убираем. Сняли все качели, убрали все, что можно было убрать. Консервируем, чтобы в следующем сезоне это все было еще лучше», – объясняет предприниматель Лиана Потапова-Майская.

По словам Лианы, повышать цены на жилье предприниматели не собираются. Даже готовы снизить. Но все будет зависеть от тарифов на коммуналку и от цен в регионе. «Если мы все здесь решим опустить цену, то, конечно, будем опускать. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали», – говорит она.

Ждут туристов и в сельсовете Урзуфа. Однако признаются, что количество приезжих не влияет на поступление в местную казну. «Потому что есть люди, которые не открывают частное предпринимательство. И к ним приехали, у них может жить до 100 человек в одном дворе, но нельзя полностью проконтролировать процент лиц, которые приезжают сюда», – сказал глава Урзуфского сельсовета Иван Попов.

Если следующим летом предприниматели не будут повышать цены, отдых на одного человека обойдется в Урзуфе от 150 грн в сутки (бюджетный вариант). Комфортные номера на побережье обойдутся от 1 тыс. грн.

Также в сельсовете признаются, что масштабных туристических проектов и реконструкций от Урзуфа не стоит ждать, на это не хватает средств. Поэтому пытаются поддерживать то, что уже есть: а это довольно развитая инфраструктура, как для курортного поселка, чистое море и свежий воздух.

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