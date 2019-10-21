За неперерегистрацию авто в «ЛНР» грозят штрафами или сроком

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области водителей в обязательном порядке заставляют пройти регистрацию транспортных средств до 31 декабря 2019 года. В случае несвоевременной регистрации авто предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщили в «МВД ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере от 500 руб. (191 грн, по местному курсу на сегодня, 21 октября) до 800 руб. (305 грн).

В случае совершения данного правонарушения повторно размер штрафа увеличивается от 3 тыс. (1 145 грн) до 5 тыс.руб (1 908 грн) либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Также уточняется, что если граждане будут обращаться после за перерегистрацией после 31 декабря 2019 года ,физические лица будут привлечены к ответственности и размер штрафа в данном случае составит от 500 (191 грн) до 2 тыс. руб. (763 грн).

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