В Японии Пристайко обсудил ситуацию на Донбассе с министром иностранных дел

Министр иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, находящийся с рабочим визитом в Японии встретился с министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги. Встреча длилась около 20 минут. Об этом сообщает сегодня, 21 октября, пресс-служба посольства Японии в Украине.

Уточняется, что министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине. Министр Мотеги выразил надежду, что прекращение огня и разведения сил на востоке Украины будет реализовано. По этому поводу министр Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над тем, чтобы решение данного вопроса было как можно более мирным, и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в Нормандском формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.

В вопросах двустороннего сотрудничества, министр Мотеги заявил, что Япония как одна из основных стран-доноров Украины будет продолжать поддерживать украинские реформаторские усилия, и в частности отметил важность углубления отношений в сферах безопасности, а также торговли и инвестиций. В свою очередь, министр Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях: безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.

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