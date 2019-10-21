Депутат указала на опасность переговоров Зеленского с Путиным без международной поддержки

Вопрос преодоления российской агрессии в Украине является главным вызовом для Украины. При этом важно, чтобы на международном уровне понимали причины этой агрессии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола на тему: «"Формула Штайнмайера" и Минский протокол: возможности урегулирования конфликта на Донбассе» сообщила народный депутат Украины Инна Совсун (партия «Голос»).

«Нужно понимать, что это (агрессия РФ в Украине, – ред.) вызов не только для Украины, это во всем мире является глобальной проблемой, с которой мир столкнулся на политической арене. И, наверное, наибольшей проблемной дискуссией преодоления конфликта на Донбассе является то, что мы не до конца понимаем то, что проблема эта не только украинская. Мы не продумываем проблему российской агрессии на Донбассе как проблему глобальную. Мы не думаем так на своем уровне и не объясняем это миру на должном уровне», – отметила Инна Совсун.

По ее мнению, для начала нужно зафиксировать причины конфликта на Донбассе, причины аннексии Крыма. «И мне кажется, что мы мало об этом говорим, слишком часто концентрируемся на том, как решать проблему, но мало говорим о причинах российской агрессии. И давайте зафиксируем очень четко, что есть единственная причина российской агрессии – процессы демократизации в Украине. Это то, чего российская держава сегодня боится более всего. Мы видим, что РФ сегодня активно противодействует даже устойчивым демократическим странам, что уж говорить о странах со слабой, шаткой демократией. И поэтому наибольшая угроза для РФ в Украине – это демократическая Украина. И что мы должны сделать –это улучшать качество демократии в Украине. Пусть это звучит абстрактно, но это правда. Мы должны понимать, почему Путин напал на Украину, и как этому противодействовать», – сказала депутат.

Совсун также отметила, что важно не попасть в ловушку обсуждения более технических проблем урегулирования конфликта на Донбассе, которые на самом деле вряд ли приведут к результату. «Потому что на самом деле цель Путина – это несуществование демократической суверенной Украины. И это должны понимать все, кто обсуждает эту тему. Мы должны объяснять миру, почему Путин напал на Украину», – акцентировала народный депутат.

Она напомнила, что Украина в последние две недели не сходит с газетных полос из-за разговора Зеленского и Трампа. При этом говорят все, кроме представителей Украины, и поэтому в этом ряду Украина становится объектом, страна не демонстрирует свою позицию.

По мнению Совсун, главное – строить коалицию на международном уровне, которая будет противостоять антидемократическим планам Путина. «Выходить на переговоры с Путиным без международной поддержки – это опасно. На сегодня весь мир не знает, как противодействовать Путину. Нужно действовать вместе с международными партнерами», – отметила Инна Савсун.

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