В Мариуполе ввели уникальный сервис для людей с проблемами слуха (Видео)

С октября в Мариуполе (Донецкая обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) работает новый сервис. С помощью специальной программы люди с недостатками слуха могут общаться через онлайн-переводчика.

Сурдопереводчик Ульяна Шумило согласилась поучаствовать в эксперименте и протестировать новый сервис в ЦПАУ. Сначала она подошла к администратору. Девушка быстро поняла, что перед ней посетитель с нарушениями слуха. Один клик на планшете и появился так называемый «посредник» – онлайн-переводчик. Ульяна продолжила общаться уже через программу. Она запросила справку о составе семьи.

Далее Ульяна обратилась к специалисту. Чтобы получить справку, нужно только паспорт и согласие на обработку персональных данных. На все потратила 10 минут. По мнению Ульяны, услуга прошла проверку. «Мне понравилось. Быстро, четко, понятно, ясно. Я думаю, что это будет и глухим тоже доступно и понятно. Сам онлайн-переводчик вообще вежливый, это тоже очень важно», – сказала она.

Как объяснили в учреждении, к ним часто обращаются люди с проблемами слуха. Поэтому во время предоставления услуг возникали трудности. Сейчас таких преград почти нет. «Нашли уникальную в Украине программу, которая обеспечивает онлайн-связь с переводчиком на языке жестов. Департамент установил два планшета, было установлено программное обеспечение. Предоставляем уже сервис всем заявителям, которые к нам приходят», – сообщила начальник отдела аналитического обеспечения ЦПАУ Катерина Проценко.

Разработчик сервиса Виталий Потапчук сам имеет недостатки слуха, поэтому понимает, насколько такой проект важен. За два года его компания приняла более 100 тысяч видеовызовов. По его словам, этим приложением может воспользоваться любой желающий. «В том числе, мы сделали даже виджеты для сайтов. И глухой человек может зайти на этот сайт, нажать на этот виджет или вызвать переводчика», – рассказал разработчик.

Пока на Донбассе Мариупольский ЦПАУ – единственное учреждение, где работает такой переводчик.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: