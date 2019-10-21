На Донетчине спасли корову, которая застряла в колодце (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) спасатели вытащили из колодца корову. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.
Так, 20 октября в 23:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местной жительницы о корове, которая застряла в колодце. «Хозяева не смогли самостоятельно достать животное и обратились за помощью к спасателям. На место происшествия выехали спасатели 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.
С помощью буксирной лебедки и личных сил спасатели вытащили животное из колодца.
От Главного управления привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.
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