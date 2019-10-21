Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: Какой порядок предусмотрен в Украине

В Украине предусмотрен порядок для перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон № 1058). Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

По ее словам, перерасчет пенсии проводят, если гражданин после назначения пенсии работал. Перерасчет пенсии проводят с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По желанию пенсионера перерасчет пенсии могут проводить с учетом заработной платы за периоды страхового стажа после назначения пенсии.

В случае, если лицо после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводят не ранее, чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета). Заработная плата при проведении перерасчета пенсии не меняется.

«Такой перерасчет проводят на основании заявления лица или с 1 апреля автоматически без дополнительного обращения лица по данным пенсионного дела и реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования», – отметила Светлана Шута.

Как сообщалось ранее, в ряде случаев пенсионер вправе рассчитывать на надбавки.

Напомним, по данным ПФУ, в Украине по состоянию на октябрь этого года продолжают работать более 2,5 млн пенсионеров.

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