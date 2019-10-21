Чего ждать под Новый год: В Мариуполе рассказали, почему дорожают куриные яйца (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.), как и в других городах области, растут цены на куриные яйца. Летом можно было купить по 8 грн за десяток, а осенью цены выросли до 40 грн. С чем связано такое подорожание и чего ждать под Новый год, рассказали производители и продавцы.

Так, Людмила Наценко живет в селе Ксеновка, что близ Никольского. У нее в хозяйстве более 40 кур. За день хозяйка собирает 2 десятка яиц. А чтобы зимой птица не прекращала нестись – продлевает им световой день.

«Свет горит до 9:00 часов вечера. И в 6:00 утра мы включаем. В зависимости от погоды, от того, как прошла линька. Если они отлиняли, тогда больше получается яиц. Однако, яйца есть. Конечно не в таком количестве, как летом», – рассказывает Людмила.

Яйца Людмила не продает. Кур держит для себя.

Но есть те, кто на этом зарабатывает. У продавщицы Ольги Згары – все домашнее. Сыр, молоко и яйца. За десяток просит 30 грн. И говорит, что это не предел. Будет еще дороже.

«Цена поднимается по стоимости жизни: как будем платить за газ, за свет. Куры на зиму меньше несутся. Их уже меньше», – говорит Ольга.

Есть яйца и с птицефермы. Их привозят из поселка Степное, что в Волновахе. Десяток стоит от 18 до 28 грн. «Цены разные, в зависимости от размера яйца и от того, как далеко его везут. Запорожское самое дорогое яйцо, потому что затраты на транспорт», – пояснила продавец Наталья Петрусенко.

Единственное, что советуют продавцы, не стоит запасаться таким «товаром», потому что он быстро портится. А если купили лоток или два – нужно держать их в холодильнике.

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