На Донетчине активизировались автоворы: Как защитить машину от угона (Видео)

В Донецкой области за минувший год были угнаны более 100 автомобилей, из них, 14 – в Мариуполе. По данным полиции, чаще всего угоняют Daewoo и ВАЗы.

Так, по словам жительницы города Екатерины, больше недели назад у ее родителей украли Daewoo. Семья живет в частном доме. Машину каждую ночь оставляли на улице у двора.

«Мы всегда оставляем машину возле двора, закрываем ее. Собака во дворе. У нас все соседи так оставляют машины, район не криминальный, все было хорошо. Для меня было шоком, когда мне папа сказал об этом. Потому что сколько я живу на своей улице, в своем районе, такого у нас никогда не было», – рассказывает девушка.

Она добавляет, что на автомобиле не было никаких защитных систем.

Несмотря на то, что сейчас множество различных типов сигнализаций, статистика угонов растет. По данным полиции, чаще всего в Украине похищают далеко не самые дорогие машины, а Daewoo и ВАЗы.

Сергей Боев за рулем почти 10 лет. По его мнению, сигнализация пригодится каждому водителю. Мужчина уверяет, что вариантов очень много. «Это механическая охрана, это замки на переключение скоростей. Дополнительно другие способы защиты. Это замки на капот, какие-то обманки, чтобы можно было обесточить, и машина не заводилась. Есть и такие варианты. В основном они выручают, или хотя бы отпугивают», – пояснил Сергей.

Специалисты говорят, что самые популярные защитные системы, как правило, стоят примерно около 20 тыс. грн. Однако, возможно найти и дешевле. Но чем надежнее сигнализация – тем стоит дороже.

«Самые надежные системы на данный момент, это те, которые с диалоговой связъю. Диалог – это связь между брелком и блоком в машине. То есть, все декодирование происходит в доли секунды. Это более надежная система, чем предыдущие», – говорит продавец в магазине сигнализаций Максим Терещенко.

Специалисты утверждают, такая система показывает, где находится авто. Поэтому при похищении его можно будет найти по навигатору. А правоохранители отмечают, самое лучшее дополнение к качественной сигнализации – бдительность и внимательность владельца транспорта.

«Не оставляйте Ваш автомобиль без присмотра. Не оставляйте в нем открытые двери, хоть даже на минутку. Пользуйтесь стоянками, где есть охрана. Установите световую и звуковую сигнализации. Эти простые правила помогут избежать угона Вашего транспортного средства», – комментирует пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попович.

Если же беда уже случилась, нужно немедленно звонить 102. Или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Источник: ТК «Сигма»

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