Путин и Макрон обсудили ситуацию с переговорами в «Нормандском формате»

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор порезидента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, в ходе обмена мнениями о ситуации в Украине подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер как основы для разрешения конфликта. «От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "Нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"», – говорится в сообщении РФ.

При обсуждении возможности проведения очередного саммита «Нормандской четверки» Путин вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

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