Спецоперация «Мигрант»: В Дружковке выявлены трое нелегальных иностранцев

На территории Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация «Мигрант», которая направлена ​​на противодействие нелегальной миграции, предупреждения и документирования преступлений, которые совершают иностранцы. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в Дружковском отделении Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Поэтому за прошедшую неделю в рамках этой спецоперации сотрудниками Дружковского отделения полиции были выявлены два гражданина Российской Федерации и гражданин Азербайджана. Одной из причин правонарушения пребывания россиян в Дружковке стало нарушение ими сроков пребывания на территории Украины.

Гражданин Азербайджана более 2 лет жил на территории государства без соответствующих на то документов. В результате чего составлено представление о принудительном возвращении его в страну третьего происхождения.

Всего на правонарушителей были составлены административные материалы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины), еще одна женщина привлечена к ответственности по ст. 205 КУоАП (Непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства).

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