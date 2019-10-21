Луиш Каштру: К любому поединку мы подходим только с желанием победить

Накануне матча Лиги Чемпионов главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о тактических схемах, сильных качествах загребского «Динамо», готовности Исмаили, Соломона и других футболистов к игре. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба «горняков».

«К любому поединку мы подходим только с желанием победить, не забывая об уважении к сопернику. И понимаем, что с другой стороны команда, которая точно так же хочет выиграть... Самое главное – как настроены мои футболисты, какой футбол мы будем показывать на поле, какие задачи будут выполнять мои ребята и насколько красивой в итоге окажется игра. Понимаю, сейчас мир построен на цифрах, это много обсуждается, но на самом деле совершенно ничего не значит. Действительно важен только предстоящий поединок. Пока это то же самое, что смотреть в пропасть, не зная, что там будет. Завтра все увидим», – сказал главный тренер.



Он также уточнил, что видел несколько матчей «Динамо», а тренерский штаб – около 10. «Конечно, не только в Лиге чемпионов, а и в чемпионате. Будет очень сложный поединок с командой, которая имеет определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их от матча к матчу, но меняют свою тактическую схему. "Динамо" выступало в формации 5–3–2, 4–3–3, иногда в ходе игры меняли ее на 3–4–3… Некоторые действия являются шаблонными для этого соперника: длинный пас, мяч на нападающего, подключения инсайдов, четверо футболистов у нашей линии обороны, передача в зону. Мы должны быть внимательны. Предстоит опасная игра с противником, который опасен в атаке», – отметил Каштру.

«Как я и говорил в самом начале, у каждого клуба всегда есть свой основной стартовый состав. Однако не стоит забывать, что кроме ребят с большим количеством времени на поле много тех, кто трудится в течение недели, стараясь также получить свое игровое время. Я очень доволен своей командой. В последних поединках несколько раз проводил ротацию, все показывали себя очень хорошо. Некоторые пока лишь на начальном этапе карьеры. Тем не менее за этот короткий срок, что я работаю, вижу, как некоторые ребята прогрессируют, во многом прибавили и показывают себя все лучше. Мы стараемся анализировать их работу ежедневно, после каждой тренировки. Конечно, мне все сложнее принимать решение по стартовому составу, но ведь это хорошо. Главное, чтобы игроки прибавляли и показывали качественный, красивый футбол», – отметил главный тренер.

Главный тренер также отметил готовность к игре Исмаили. «Он тренировался абсолютно нормально вместе с командой. Все прибывшие в Харьков футболисты готовятся к завтрашнему поединку», – сказал Каштру.

Также он ответил на вопрос по Манору Соломону. «Давайте окончательно закроем данный вопрос. Часто после матчей сборных ребятам нужно время для восстановления, а мы должны принимать правильные решения по этим игрокам. Снова повторюсь: не было бы никакого смысла привозить с собой футболиста, который не готов к поединку, тем более Лиги чемпионов. Мы не делаем этого и в других ситуациях, а здесь, в матче с такими требованиями, тем более. Берем тех, кто абсолютно готов сыграть, на все сто процентов», – резюмировал наставник «горняков».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!