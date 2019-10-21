Сплошные ямы: Когда отремонтируют одну из главных дорог Краматорска (Видео)

На ремонт дорог в Донецкой области нужно 4 млрд грн. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. В частности, он упомянул и улицу Олексы Тихого, что в Краматорске. Она является частью автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» и почти вся в выбоинах.

Улица имени Олексы Тихого – одна из главных дорог Краматорска. Отремонтировать ее обещают уже несколько лет. Однако нового асфальта нет до сих пор. По словам водителя Александра Крапивы, этот путь в сплошных ямах. «Знаете, как есть стиральная доска? Вот типа того. Так по городу – ничего. А вот по этой, конечно, как по стиральной доске. Все вылетает. Перед поворотом начинаешь притормаживать, потому что невозможно заехать», – говорит он.

Однако, жалуются автовладельцы, хорошо вычищает эта «стиральная доска» разве что карманы. Без ремонта авто почти не обходится. «Тяги рулевые, шрус, подшипники могут полететь на ступице. Она же такая вся – колдобинами и ямами», – сказал водитель Александр Рудь.

По этой части трассы ездят крупногабаритные грузовики. К тому же, поперек пути остались старые трамвайные рельсы. Возле них – потрескавшийся и продавленный асфальт.

Глава области заверил, что о проблеме знает. Пообещал, что подрядчик приступит к работе в этом году. «Начиная от бордюрного камня, эта дорога должна быть просто в идеальном состоянии. Я не позволю, чтобы кто-то там через год пришел и сказал, тут украдено столько, тут лежит такой слой, завтра начнет трескаться. Денег в этом году 130 миллионов, а так 250, если мне память не изменяет, 260», – сообщил Павел Кириленко.

Также уже в следующем году планируют привести в порядок трассу между Славянском и Бахмутом (до переименования – Артемовск).

Напомним, ранее Кириленко заявил, что в 2020 году все дороги в Донецкой области отремонтированы не будут. На это нет средств. Для проведения ремонтных работ также необходимо изменить принцип выбора подрядчиков.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: