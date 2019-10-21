Министр обороны отчитался о 50 днях работы в правительстве

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал, какие шаги удалось сделать за 50 дней работы в правительства по определенным приоритетам: переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция. Об этом министр написал сегодня, 21 октября в Facebook.

В частности, он перечислил, что удалось сделать новой команде Минобороны за 50 дней. «Во-первых: провести экспресс-аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармах улучшенной планировки и общежития для контрактников). По результатам этого аудита высвобождены средства из т. н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года. Кроме того, оптимизированы средства для проведения конкурсов на закупку более 300 квартир штатно-должностного жилья для военнослужащих», – сообщил Загороднюк.

«Во вторых: разработана и согласована концепция нового закона об оборонных закупках. Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа. Что это даст? Возможность более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на закупку на модернизацию оружия и техники. Это также сведет к минимуму коррупционные риски в этой сфере», – рассказал министр.

«В-третьих: инициировано внесение изменений в постановление правительства от 23 апреля 2014 № 117, которые откроют нам путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих. Таким образом наши защитники во время выполнения задач смогут получить продукт, который будет полностью соответствовать стандартам армий государств-членов НАТО», – уточнил Андрей Загороднюк.

Он также отдельно сказал о шагах и инициативах в рамках внедрения в войсках новой системы управления карьерой военнослужащих (HRM). «Благодаря сотрудничеству с депутатским корпусом приняты изменения в законодательство, которые открывают возможности создать в украинском войске полноценный сержантский корпус. Теперь появились новые воинские звания, такие как: "рекрут", "старший мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-сержант" и "главный мастер-старшина", что соответствует стандартам Альянса ("NATO Code" , согласно STANAG 2116). В дальнейшем Закон предусматривает пересмотр мотивационного пакета, в том числе принципа начисления денежного обеспечения в соответствии с практикой, которая существуют в армиях государств - членов НАТО. Именно такие шаги мы называем стандартами НАТО в действии. Спасибо всей команде экспертов и советников, которые присоединились к разработке и сопровождению документа», – добавил министр обороны.

«Кроме того, начат обзор состояния "фрагментированных" информационных систем Минобороны и ВСУ, включая исследовательские конструкторские разработки в этой сфере, чтобы также привести их к стандартам НАТО, в соответствии "Federated Mission Network". Существует также ряд начатых проектов и инновационных изменений, работа над которыми продолжается, и о результатах которых буду информировать отдельно по каждому направлению. Кроме того, за это время было начато обновление команды министерства. На ключевые должности привлекли специалистов, опыт и дела которых говорят сами за себя. В ближайшее время расскажу подробнее о каждом из них, и то, за какую именно сферу каждый из них будет отвечать», – пообещал Андрей Загороднюк.

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