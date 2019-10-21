Разыскивает Интерпол: Мужчина пытался уехать в «ДНР» на краденном автомобиле

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники обнаружили угнанный автомобиль, на котором нарушитель направлялся на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского отряда на КПВВ "Марьинка" обнаружили автомобиль "Ауди" украинской регистрации, который находился в розыске по базам данных "Интерпола". Водитель – гражданин Украины направлялся на временно оккупированную территорию Украины. О данном факте сообщено представителям Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники Донецкого отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы, из состава Объединенных сил, пресекли попытку нарушения правил перемещения товаров через линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое», а именно автозапчастей и спортивного питания на общую сумму более 26 тыс. грн.

Уточняется, что товар был изъят и передан представителям ГФС для принятия соответствующего правового решения.

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