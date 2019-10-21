Что известно о следующем обмене удерживаемыми между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не располагает информацией о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах. Об этом Москалькова сказала, отвечая сегодня 21 октября, на вопрос о возможном новом обмене удерживаемых между Украиной и России пишет «Интерфакс – Украина».

« Второй этап обмена, мне кажется, еще не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы», – сказала Москалькова.

Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины. « В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, находящихся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья», – сказала омбудсмен РФ.

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией будет предусматривать три группы. « Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количества людей, ни дат я вам не скажу. Этот обмен гораздо сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которых хотим обменять», – сказал министр в интервью « Радио свобода » .

Комментируя сообщение о том, что в последнее время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносили приговоры удерживаемым там людям, Пристайко сказал: « Это является необходимой частью процесса».

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