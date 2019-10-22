В «ДНР»: В Донецке рисуют мурал с «Моторолой» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке на многоэтажном жилом доме создают мурал с изображением взорванного командира батальона «Спарта», россиянина Арсена Павлова («Моторола»). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что изображение наносится на дом по адресу пр-т Ильича, 40 (Калининский район, транспортное кольцо на пересечении ул. Марии Ульяновой и пр-т Ильича). «Такое решение было принято по просьбе сослуживцев… Хотели бы, чтобы изображение … видел каждый приезжающий в Донецк человек. Большая часть транспорта действительно въезжает в столицу республики через проспект Ильича, а выбранный дом хорошо заметен с проезжей части», – говорится в сообщении.

Работы начались 20 октября, работы продлятся примерно неделю.

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.

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