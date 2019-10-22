«Товарищи! За что мы боремся?»: В Донецке показали меню в детских садах (Фото)

В меню некоторых дошкольных учебных заведений неподконтрольного украинской власти Донецка отсутствует мясо и молочные продукты. Об этом свидетельствует меню, которое в сети опубликовали дончане. Сотрудники иных детсадов утверждают, что почти полгода нет финансирования.

Например, Александр Болотин разместил меню в ясли-саде № 288 «Солнышко», расположенного в Куйбышевском районе города.

«Оказывается, в республике детям мясо не положено... Именно так выглядит меню на сегодня в ясли-саде № 288. Я подозреваю, что и в остальных садиках то же самое... Зрелище, надо сказать, печальное. Значит, деньги на салюты, парады и флажки в республике есть, а детям мясо можно не давать?.. Товарищи! За что мы боремся?», – проанонсировал он фотографию меню.

В этом детском саду воспитывается одна из дочерей Болотина. «Только что забрала ребенка из сада. В обморок не падает, но голодная. Из этого рациона, она только утром съела кашу на завтрак, сейчас дома отъедается», – сообщила супруга Надежда Болотина.

Она дополнила, что в детском саду им порекомендовали приносить еду из дома: «Нам так и сказали, чтобы просматривали меню на день вперед, если ребенок это есть не будет, берите печенье, яблочки, не скоропортящиеся продукты на перекус))».

«Если в стране нет денег на детей, то я требую срочно сократить штат руководства общественного движения "Донецкая республика", упразднить парады и салюты. Тогда деньги найдутся!», – считает Александр Болотин.

Обсуждая увиденное дончане подчеркивают, что «при Украине было не только мясо, но и рыба».

Также люди акцентируют, что в меню даже яйцо – всего 20 г, это меньше половины. «В яйцах белок, но увидела, что яйцо – 20 г! Это ж даже не яйцо, а меньше половины!.. И не все дети эти яйца едят! Моя малая их до сих пор не любит, уже 28 лет. А у некоторых от яиц – диатез. Звери, а не люди! А молочные продукты где? Неужели даже на стакан молока денег нет? Хлеба за день, в общей сложности, аж 100 г! Да еще с кашей! Повара на мыло с таким рационом! И хотела бы я увидеть ребенка, который будет есть тушеную капусту... да еще не домашнюю... 2 раза в день – каша с хлебом!», – возмущается Виктория.

А вот в детском саду № 351 «Познайка» (также Куйбышевский район Донецка) ситуация немного лучше – в меню указано «суфле из вареного куриного мяса» на обед, на ужин – молочная каша «Геркулес» и какао на молоке. Но при этом отсутствует полдник. Фото меню опубликовала Елена:

«Жена говорит, что порции мизерные. Повара стараются хоть как-то накормить детей тем, что привозят поставщики. Хотя, чему удивляться? Сравните, как убирали город в 2014 году и сейчас. Кругом развал и стагнация», – делится своей ситуацией дончанин Новиков.

Сотрудники дошкольных учебных заведений объясняют ситуацию тем, что полгода нет финансирования. Продукты приходится закупать практически в долг. «Поставщики обязаны отгрузить товар по накладной, а потом до морковкиного заговенья ждать оплаты. При этом они платят налоги по первому событию (т.е. по отгрузке). Мы, например, не платим уже полгода никому, т.к. нет финансирования. Я уже шарахаюсь от людей на улице, потому что должны половине города уже», – отмечает Юлия.

Правда, некоторые родители сообщают, что в их детских садах питание хорошее:

Юлия В.: «У нас в садике хорошо кормят и разнообразно!!!»;

Елена: «Сегодня не смотрела, но в нашем саду питание классное и мясо есть и утром и в обед».

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