В Луганске после ДТП на перекрестке госпитализированы два человека (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске 19 октября произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Авария произошла на пересечении ул. Оборонная и ул. Курчатова: при проезде перекрестка столкнулись автомобили «ЗАЗ» и Honda.

Как утверждают в «МВД», водитель автомобиля «ЗАЗ», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Honda. В результате столкновения пострадали оба водителя, они были госпитализированы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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