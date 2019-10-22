В Горловке рассказали подробности гибели троих маленьких девочек

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) 21 октября ночью на пожаре погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «МЧС», прибывшие на вызов, обнаружили на месте пожара 3-х девочек без сознания. Девочки скончались до приезда «скорой».

Было установлено, что к хозяйке квартиры, проживающей с ребенком 2014 года рождения, пришла подруга с двумя дочками – 2017 и 2015 годов рождения. Женщины оставили детей без присмотра и ушли в неизвестном направлении. «Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и степень вины участников инцидента», – уверяют в «ДНР».

Напомним, ранее о смертельном пожаре на своей странице в соцсети сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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