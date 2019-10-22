Наблюдатели ОБСЕ обнаружили повреждение жилого дома, который стоит в 500 м от позиций НВФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения гражданских объектов в результате стрельбы в Золотом-5 (Михайловке), а также воронку в Пикузах. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 19 октября в юго-западной части Золотого-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска), примерно в 500 м от передовых позиций вооруженных формирований, в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на ул. Войкова, 5, наблюдатели обнаружили 2 пробоины в северном окне и пулю (калибра 7,62 мм) в оконном стекле, а также еще одну пулю, лежавшую на полу с разбитым стеклом.

По их оценке, повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия.

Женщина (80–89 лет) рассказала членам патруля Миссии, что рано утром 19 октября слышала звуки стрельбы.

20 октября на улице Ахматовой в Пикузах (до переименования Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) команда СММ видела свежую воронку посредине асфальтированной дороги. Наблюдатели видели бороздки от осколков и хвостовой стабилизатор от минометной мины (82 мм) внутри воронки, по оценке, выпущенной с западного направления. Примерно в 450 м к западо-югозападу, на ул. Победы, 7, члены патруля СММ видели сгоревший дом без крыши и с уничтоженными окнами на восточной стене.

По их оценке, повреждения образовались недавно, но установить причину их возникновения не удалось. Жительница (60–69 лет) населенного пункта рассказала, что 18 октября в населенном пункте произошел обстрел и в тот же день упомянутый дом сгорел.

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