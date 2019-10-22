Военный прокурор объяснил, кого из членов НВФ могут амнистировать

Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что амнистия может быть применена к тем членам НВФ, которые не совершали тяжелых или особо тяжких преступлений. При этом он убежден, что проследить действия потенциальных преступников на неподконтрольных территориях вполне реально. Такое мнение он высказала в интервью «Цензор.net».

«Чтобы следить за жизнью конкретных людей, можно привлечь свидетелей, которые будут знать, где был человек, чем он занимался. Так же есть и конкретные эпизоды боевых действий, которые были более активными», – объяснил Чумак.

«Там участвовали соответствующие подразделения, в которых были соответствующие люди. Кто эти люди, знают как с одной, так и с другой стороны. Они все за этим следят. И точно известно, кто в какой фазе и как себя вел», – подчеркнул военный прокурор.

Кроме того, он пояснил кто из членов НВФ и за какие преступления будет привлечен к ответственности, а кто может рассчитывать на амнистию.

«Если просто был на блокпосту – будет амнистия. Расстреливал людей, убивал, шпионил – не будет амнистии. Все. Дежурил на позициях, но не участвовал в активной фазе – не будет амнистии», – пояснил Виктор Чумак.

Как сообщалось ранее, в МИД заявили, что украинские власти приняли все законодательные акты для амнистии членов НВФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, что, как заявил Пристайко, Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

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