У дороги у Верхнешироковского лежат неразорвавшаяся мина и реактивная граната

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали противотанковые мины возле Водяного, неразорвавшиеся боеприпасы вблизи Верхнешироковского (до переименования Октябрь, Донецкая обл.), а также наблюдали за проведением работ по разминированию на автодороге между Первомайском и Попасной (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 18 октября БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал около 30 противотанковых мин (TM-62), установленных в 2 ряда в поле на юго-восточной окраине Водяного (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка).

19 октября на блокпосте вооруженных формирований, примерно в 1,7 км к юго-западу от Молодежного (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели видели 4 саперов из неподконтрольных правительству районов и члена незаконных вооруженных формирований (с нарукавной повязкой с надписью «СЦКК»), которые проводили работы по разминированию возле автодороги Т0504 и двигались в направлению полей к западу от этой автодороги.

В тот же день команда Миссии зафиксировала 3 взрыва, оцененных как контролируемые подрывы неразорвавшихся боеприпасов.

19 и 20 октября в поле в 1 км к западу от Верхнешироковского (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии вновь видели неразорвавшуюся 120-мм минометную мину, застрявшую приблизительно в 0,5 м к северу от дороги. 20 октября в 40 м и 300 м к западу от вышеуказанной минометной мины наблюдатели впервые увидели целую реактивную гранату, а также один частично разорвавшийся боеприпас (по оценке, реактивную гранату ОГ-7).

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