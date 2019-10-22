«В Еленовке движения основной очереди нет вообще»: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 октября

Сегодня утром, 22 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 36 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8940 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7170 человек и 1200 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6830 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2790 человек и 670 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10330 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/70;

КПВВ «Марьинка» – 20/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:31. "Каргилл". Приехали в 6:00, льготная до моста, обычная на мосту»;

«Geografiatuors»: «8:17. "Каргилл" на выезд в Украину – как всегда полная опа».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «8:02. В Еленовке до шлагбаума машин 120 основная и машин 60 льгота. После шлагбаума полностью очередь основная, льготы почти нет»;

Andrei: «8:13. В Еленовке движения основной очереди нет вообще. Приехал был 90, сейчас 106 и еще впереди просветы продают или ждут»;

«Jujik»: «8:15. В Еленовке в Украину очередь от шлагбаума до таможни машин 45, за шлагбаумом машин еще 100, движение очень слабое. Стою с 3:40 в общей очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!