Огромные очереди: В ОБСЕ рассказали о ситуации в двух пунктах пропуска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по-прежнему фиксируют длинные очереди на контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) вооруженных сил Украины и на блокпостах незаконных вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 19 октября на блокпосте на автодороге Н15 возле н. п. Кременец («Александровка», «Каргилл», «ДНР», неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели, что в очереди в направлении подконтрольных правительству районов стояли примерно 260 автомобилей, 11 автобусов и 70 пешеходов, а в противоположном направлении в очереди ожидали не менее 90 автомобилей, 7 автобусов и 15 пешеходов.

На КПВВ возле н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии видела примерно 35 автомобилей, 1 автобус и приблизительно 200 пешеходов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а в противоположном направлении ожидали приблизительно 45 автомобилей, 2 автобуса и около 50 пешеходов.

20 октября на блокпосте возле н. п. Горловка (КПП «Горловка», «ДНР», неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля СММ видели, что в очереди в направлении подконтрольных правительству районов стояли примерно 200 автомобилей и 50 пешеходов, а в противоположном направлении в очереди ожидали приблизительно 100 автомобилей, 6 автобусов и 300 пешеходов.

Там же наблюдатели видели, что продолжается сооружение нового блокпоста незаконных вооруженных формирований; большая часть строительной площадки была залита свежим цементом.

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