В НАБУ изучают работу «Центрэнерго» (Видео)

Детективы НАБУ изучают работу одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины – «Центрэнерго». Если подозрения о сомнительных действия на предприятии, о которых заявляли эксперты, подтвердят, правоохранители обещают открыть дело и начать следствие. Сейчас идет информационно-аналитическая работа, сообщает телеканал «Украина».

«Центрэнерго» – один из ведущих производителей электроэнергии в Украине. С июня на предприятии новый руководитель – Владимир Потапенко.

За июль-сентябрь «Центрэнерго» увеличило месячную выработку электроэнергии на 31%. В октябре запланирована выработка на уровне 1,4 млрд киловатт-часов, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре.

Цифр много. На первый взгляд – сплошное улучшение. Объемы произведенной электроэнергии стремительно растут.

Однако, как утверждают эксперты, рекордные объемы продукции «Центрэнерго» за бесценок продают частным предприятиям. В результате, говорят аналитики, предприятие не только не получает прибыли, но и терпит убытки.

«Поставляя большой объем электроэнергии в интересах фактически Игоря Коломойского, "Центрэнерго" сгенерировало убытки на сумму 500 млн грн. Это предварительно. По результатам года будут большие цифры. "Центрэнерго" не лишилось статуса коррупционного центра», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

О схеме, которая очень похожа на коррупционную, уже несколько месяцев со всех сторон рассказывают энергетические эксперты, экономисты, политологи, журналисты. Народный депутат Михаил Бондарь даже обратился в Национальное антикоррупционное бюро. И вот ответ от директора ведомства Артема Сытника: «На сегодня детективами Национального бюро осуществляется информационно-аналитическая работа. В случае установления достаточных сведений, которые будут указывать на наличие признаков состава преступления, будет принято решение в порядке ч. 1 ст. 214 УПК Украины».

В этой статье УПК речь идет об открытии дела и начале досудебного следствия. Но пока этого нет. Ответ НАБУ народный депутат Бондарь называет банальной отпиской.

«Я уже неоднократно говорил: в "Центрэнерго" есть люди Коломойского. И соответственно, это его сделки. То, что они его прикрывают, значит – люди Коломойского не только в "Центрэнерго", люди Коломойского есть и в правоохранительных органах, и в министерстве, значит, есть его люди», – говорит Михаил Бондарь.

Ровно через неделю истекает срок, в течение которого НАБУ должно провести информационно-аналитическую работу. Михаил Бондарь планирует обратиться в антикорупционерам вновь. И если дела так и не откроют, обещает лично пойти к руководству государства.

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