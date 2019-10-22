В Мариуполе горело авто, огонь перекинулся на многоэтажку (Фото)

В Мариуполе сегодня, 22 октября, ночью горел автомобиль, огонь перекинулся на многоэтажку. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

22 октября в 2:17 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Нахимова. По указанному адресу выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые на месте выяснили, что горит легковое авто, припаркованное у многоквартирного жилого дома.

Спасатели немедленно приступили к тушению пожара, что позволило не допустить дальнейшее распространение огня на жилые помещения.

Спасатели локализовали пожар в 2:32 и ликвидировали его в 2:36. Огнем уничтожен легковой автомобиль и повреждены 5 оконных блоков. От Главного управления для тушения пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!