Три города в Луганской области спасают от обезвоживания

В Луганской области без водоснабжения остались 80 тыс. жителей. В течение суток подразделениями Государственной службы по чрезвычайным происшествиям (ГСЧС) населению и на объекты инфраструктуры подвезено 152 куб м технической воды. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает ГСЧС Украины.

В ведомстве напомнили, что 8 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения 3 насосные станции коммунального предприятия «Лисичанскводоканал», в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, Приволья и Новодружеска, всего около 80 тыс. жителей.

«В течение суток подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 152 куб м технической воды (с начала работ 459,5 куб м технической воды)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске (Луганская обл.) введена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Как сообщалось ранее, жителям Лисичанска, Приволья и Новодружеска, оставшихся без централизованного водоснабжения из-за задолженности за электроэнергию, подвозят техническую воду.

Напомним, в августе и в сентябре в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители по трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточивали объекты водоканала из-за долгов.

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