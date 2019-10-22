И кислородные коктейли: В Волновахе открыли отремонтированный за 48 млн детсад (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) после капитального ремонта 21 октября открылся детский сад №8. На ремонт было затрачено 48 млн грн.

Ремонт дошкольного детского учреждения начался в декабре 2018 года. Завершили его в этом году в июле, но открытие детсада переносили несколько раз.

В первый день в отремонтированный детсад пришли 90 детей. Детям понравились новые игрушки. Кухонные работники на новом оборудовании готовили еду для малышей. На завтрак – отварная вермишель, сосиска отварная, сыр, бутерброд с маслом. На обед – борщ, котлетка и пюре. На ужин – манная каша.

По словам директора детсада №8 Ирины Чубарь, наполненность детского сада – 204 ребенка. «12 групп – 3 ясельных, одна инклюзивная, 2 логопедические и 6 садовых групп», – рассказывает она.

В кабинете медсестры – кислородный концентратор. Его приобрели для оздоровления детей. Кислородные коктейли воспитанникам детсада начнут давать со следующего месяца.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

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