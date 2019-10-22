Сводка из зоны ООС за 21 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Красногоровки – из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

у Орехово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Попасной – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

неподалеку Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Зайцево. Здесь НВФ применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 82 мм.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 206 единиц. Обстрелам подверглись населенные пункты и районы на двух направлениях – донецком – Михайловка, Спартак, Старомихайловка, Ясиноватая, Крутая Балка, и мариупольском – Коммунаровка, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Коминтерново зафиксирован пожар в доме по ул. Кирова».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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